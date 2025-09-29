Ticaret Bakanlığı, Gümrük Birliği kapsamında AB ile uyumlu ürün güvenliği denetimleriyle 2011’den bu yana 424 milyon güvensiz ürünün Türkiye’ye girişini engelledi. 2009’dan beri 708 milyon uygunsuz ürün toplatıldı, 5 milyar TL ceza kesildi. TAREKS sistemi ve 8 yetkili kuruluşla denetimler sürüyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği kapsamında yürüttüğü ürün güvenliği denetimlerinin sonuçlarını paylaştı.

Oyuncaktan yapı malzemelerine, tıbbi cihazlardan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede risk esaslı denetimlerle, güvensiz ürünlerin ülkeye girişi engelleniyor; insan, hayvan ve çevre sağlığı korunurken yerli imalatçılar haksız rekabete karşı korunuyor.

TAREKS İLE 424 MİLYON ÜRÜN ENGELLENDİ

2011’de devreye giren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile bugüne kadar 49 milyar adet sanayi ürünü denetlendi; 424 milyon adet uygunsuz/güvensiz ürünün Türkiye’ye girişi önlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleriyle de uygunsuz tarım ve gıda ürünlerinin girişi engellendi.

Bakanlık, bu denetimlerin caydırıcı etkisiyle piyasaya kaliteli ürün arzını artırdığını vurguladı.

708 MİLYON ÜRÜN TOPLATILDI, 5 MİLYAR TL CEZA

2009’dan bu yana piyasaya sunulan ürünlerde yapılan denetimlerde 708 milyon adet uygunsuz/güvensiz ürün uygun hale getirildi, piyasaya arzı yasaklandı veya toplatıldı.

Güvensiz ürün arz edenlere 5 milyar TL idari para cezası uygulanırken, Bakanlık, 8 yetkili kuruluşla iş birliği içinde denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.