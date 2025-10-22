TÜİK'in 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, seyahate çıkan yerli turist sayısı azalsa da yapılan harcama yüzde 13,4 arttı. En çok 'akraba ziyareti' için yola çıkıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğine ait yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre, bu dönemde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi en az bir gece konaklamalı olarak seyahate çıktı.

Ancak seyahate çıkanların yaptığı toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 17 milyon 76 bine düştü. Seyahatlerde yapılan geceleme sayısı ise 99 milyon 214 bin, ortalama geceleme süresi ise 5,8 gece olarak kayıtlara geçti.

SEYAHAT HARCAMALARI 117 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları toplam seyahat harcamaları yüzde 13,4 artışla 116 milyar 933 milyon 487 bin TL'ye ulaştı. Bu harcamaların yüzde 85,2'si (99,7 milyar TL) kişisel harcamalardan, yüzde 14,8'i (17,2 milyar TL) paket tur harcamalarından oluştu.

Seyahat başına ortalama harcama 6 bin 848 TL olarak hesaplandı.

EN ÇOK PARA YEME İÇMEYE GİTTİ

Toplam seyahat harcamalarında en büyük payı yüzde 30,1 ile yeme-içme, yüzde 25,8 ile ulaşım, yüzde 15,7 ile konaklama harcamaları aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, bu kalemlerde sırasıyla yüzde 3,1, yüzde 7,1 ve yüzde 26,2 oranlarında artış gözlemlendi.

Seyahate çıkış nedenlerinde 'akraba ve arkadaş ziyareti' yüzde 60,3 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 32,2 ile 'gezi, eğlence, tatil' ve yüzde 3 ile 'sağlık amaçlı' seyahatler izledi.

EN ÇOK KALINAN YER: AKRABA EVİ

Seyahate çıkanlar, konaklama tercihlerinde de tasarrufa yöneldi. 68,7 milyon geceleme ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kalındı.

İkinci sırada 13,9 milyon geceleme ile 'kendi evi', üçüncü sırada ise 9,7 milyon geceleme ile 'otel' yer aldı.