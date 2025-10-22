Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman ve Malatya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Gölbaşı ilçesinde 6, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise 4 kişi olmak üzere toplam 10 şahsın 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılığı yaptığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından Adıyaman merkezli iki ilde, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.