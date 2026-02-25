İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Mimari Doğal Taş Yarışması'na proje kabul tarihi 27 Şubat 2026'ya kadar uzatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen yarışma, yenilenen yapısıyla doğal taşın çağdaş mimari ve mekansal tasarım pratiklerindeki nitelikli kullanımına odaklanıyor.

Yarışmanın 'Kategori Ödülleri' bölümü, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım/kamusal alan tasarımı, peyzaj tasarımı ile koruma/restorasyon ve yeniden işlevlendirme alanlarında, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tamamlanmış ve Türk doğal taşlarının kullanıldığı projeleri kapsıyor. Doğal taşı yalnızca bir yapı malzemesi olarak değil, tasarımın belirleyici bir bileşeni olarak ele alan uygulamalar değerlendiriliyor.

'En İyi Stant Tasarımı Ödülü' ise yarışmaya özel olarak geliştirilecek, Türkiye'nin doğal taş çeşitliliğini temsil eden özgün sergileme tasarımlarına odaklanıyor. Bu kategori, doğal taşın anlatım, temsil ve mekânsal kurgu potansiyelini araştıran yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bağımsız mimar ve tasarımcılardan oluşan Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Kategori Ödülleri kapsamında ödül alan tasarımcıların İMİB tarafından katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinliklere davet edilmesi planlanıyor. En İyi Stant Tasarımı Ödülü'nü kazanan projenin ise İMİB'in yer alacağı organizasyonlarda uygulanması söz konusu olabilecek.

Güncellenen yarışma takvimine göre proje son teslim tarihi 27 Şubat olarak açıklanırken, Seçici Kurul değerlendirmesini 6 Mart'ta yaptıktan sonra sonuçları 13 Mart'a açıklayacak. Ödül töreni ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.