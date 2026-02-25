Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, bölge sanayicilerini ve iş insanlarını aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve sanayiciler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programı, DOSAB ve DOSABSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa; DOSABSİAD Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve önceki dönem başkanlarının yanı sıra DOSAB Yönetim Kurulu ile önceki dönem başkan ve yöneticileri katıldı.

250'ye yakın sanayicinin katılım gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, bölgenin geleceğine yönelik hedefler de paylaşıldı.

KUTLUALP: 'DAYANIŞMAMIZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR'

Gecenin açılış konuşmasını yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, paylaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu buluşmaların, yoğun iş temposunda sanayicilerin birbirlerine vakit ayırması açısından büyük kıymet taşıdığını vurguladı.

DOSABSİAD olarak temel gayelerinin, üyelerin taleplerini doğru mercilere aktarmak ve bölgenin üretim gücünü artırmak olduğunu belirten Kutlualp, 'Mevcut gücümüzü korumanın ötesine geçerek; katma değerli üretimi ve ihracat odaklı büyümeyi odağımıza alan bir yapıyı hep birlikte kurmak istiyoruz' dedi. Bu hedeflere ulaşma yolunda sergilenecek ortak aklın ve dayanışmanın en büyük güvenceleri olduğunun altını çizen Kutlualp, 'Siz sanayicilerin tecrübesi ve önerileri bu vizyonumuzu hayata geçirirken bize rehberlik ediyor' ifadelerini kullandı.

ESKİ: 'ÇÖZÜM ÜRETEN ANLAYIŞLA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Bölgede hayata geçirilen önemli proje ve faaliyetlere değinen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise 'Demirtaş Organize Sanayi Bölgemiz, kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, istihdam oluşturan ve sanayide örnek gösterilen güçlü bir yapı olmuştur. Bu başarının en önemli mimarları, siz değerli sanayicilerimizin azmi, kararlılığı ve yatırım cesaretidir. Yönetim olarak bizler, sizlerin önünü açan, sorunlarınıza çözüm üreten ve her zaman yanınızda olan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.