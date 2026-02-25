Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde etkili olan yoğun yağışlar sırasında gece gündüz demeden sahada görev yapan personelle iftar sofrasında bir araya geldi. Ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Dutlulu, bu çabanın karşılıksız kalmayacağını belirterek personele ek ödeme müjdesi verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışlarda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personeli iftar programında buluştu.

Programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Erk Kayabaş, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Konuşmasında çalışanlara müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeğin maddi olarak da ödüllendirileceğini belirtti. Dutlulu, 'Birlikte çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Elbette teşekkür manevi bir değerdir ancak biz bu emeği maddi olarak da taçlandırmak istiyoruz. Yağışlı havalarda üstün gayret gösteren personelimize destek olmak adına gerekli çalışmaları başlattık. Kazandığınız her kuruş helaldir. Bu kardeşinizin desteğini her zaman yanınızda hissedeceksiniz. Size yöneltilen her haksız eleştiride siper olacak; sorunları da mutlulukları da hep beraber paylaşacağız' dedi.

'SİYASİ GÖRÜŞ DEĞİL, MANİSA'YA HİZMET ESASTIR'

Belediyecilikte önceliğin hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, 'Siyasi görüşler gelip geçicidir. Burada her görüşten arkadaşımızla omuz omuza çalışıyoruz ve bunun hiçbir ayrımı yoktur. Tek bir amacımız var. Vatandaşımızın bize verdiği görevi hakkıyla yerine getirmek ve bu şehre hizmet etmek. Bugün personelimizle aynı sofrada olmak benim için en anlamlı iftardı. Hepinize emekleriniz için şahsım ve Manisa'mız adına tekrar teşekkür ediyorum' diye konuştu.