Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan boyunca gerçekleştirmek üzere başlattığı ilçe turunda bu kez Sapanca'yı ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Ramazan'ın maneviyatını ve huzurunu yaşamak için başladığı ilçeler turunda sıradaki durak Sapanca oldu.

İlçe ziyaretinde vatandaşı tek tek dinleyen, talepleri not alan, hatıra fotoğrafları çekilen Başkan Alemdar, 'Sapanca Meydan ve Sapanca Spor Salonu projelerinde çalışmaları bayram sonrasında başlatıyoruz. İlçemize, gençlerimize hayırlı olsun' dedi.

11 ayın sultanının manevi iklimini taşımak, vatandaşlarla birlik ve kardeşlik döneminde kucaklaşıp hasret gidermek için şehri adım adım turlayan Başkan Alemdar, şehrin turizm harikası ve yeşilin merkezi olan Sapanca'da ilgiyle karşılandı.

KEYİFLİ BİR İLÇE TURU

Alemdar'a AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu ve partililer eşlik etti. Yolda yürürken tüm vatandaşlarla kucaklaşan, sohbet eden, talepleri dinleyen Alemdar, talimatlarını yine vakit kaybetmeden sahadan verdi

İftar öncesi dolaştığı cadde, sokaklarda Sapancalılara 'Hayırlı Ramazanlar' dileklerini ileten Alemdar, vatandaşların beklediği Sapanca Meydanı ve Sapanca Spor Salonu projesi hakkında konuştu.

'TURİZME VE SOSYAL YAŞAMA KATKI SUNACAK'

Başkan Alemdar, 'Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşmak için bugün güzel ilçemiz Sapanca'dayız. İftar öncesi esnafımızı ziyaret ettik, bereketli kazançlar diledik, Ramazanlarını tebrik ettik. Sapanca'ya hamdolsun çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Sapanca Meydan ile birlikte spor salonu olmak üzere iki proje için de bayram sonrası çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

SAPANCA'DA YATIRIM DÖNEMİ:

Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Sapanca Meydan projesini otoparkı, dinlenme alanları ile hızla yeniden başlatıp bitireceğiz. Bir diğer önemli yatırımımız ise diğer ilçelerde inşa çalışmalarımıza devam ettiğimiz kapalı spor salonu. İhalesini tamamladığımız spor salonumuzda nice gencimizin sporla büyüyüp, ülkemizi temsil edecek düzeyde sporcu yetişmesini istiyoruz. Projelerimizi ilçemize en kısa sürede tamamlamak ve hizmete almak için hassasiyetle mesai harcıyoruz'

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Alemdar, ilçe ziyaretlerine devam edecek.