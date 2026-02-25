Keşanlı sanatçı Gürkan Erduvan'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı, gerçek olaylara dayanan 'Muamma: Cenin-i Cin' filmi beyaz perdede yerini aldı. Samandağ Film imzası taşıyan ve gerilim dolu hikayesiyle dikkat çeken yapım, Keşanlı sinemaseverlerle Bendis AVM sinemalarında buluşuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anadolu'nun sessiz bir köyünde başlayan ve bir ailenin hayatını kabusa çeviren tuhaf olayları konu alan yapım, Keşan'da Bendis AVM'de gösterime girdi. Filmde Keşanlı oyuncu Gürkan Erduvan da rol alıyor.

Korku ve gerilim türündeki yerli yapım 'Muamma: Cenin-i Cin', ilginç hikayesi ve Keşanlı sanatçı Gürkan Erduvan'ın performansı ile vizyondaki yerini aldı.

CJ Entertainment dağıtımcılığında izleyiciyle buluşan film, bilimin ışığı ile açıklanamayan olaylar arasındaki gerilimi beyaz perdeye taşıyor.

HUZUR YERİNİ KARANLIĞA BIRAKIYOR

Filmin konusu, Bayram ve Gül çiftinin oğulları Ali ile Anadolu'nun bir köyünde sürdürdüğü mütevazı yaşamın altüst olmasını anlatıyor: Evde açıklanamayan olayların başlamasıyla ailenin huzuru kaçar.

Aile hocalardan yardım ararken, mantığıyla hareket eden Ali olayları reddeder. Karanlık doğrudan Ali'yi hedef almaya başladığında, genç adamın gerçeklik algısı ve psikolojisi sarsılmaya başlar.

Filmde rol alan oyuncularda şöyle: Özcan Varaylı, Sebahat Adalar, Elif Baysal, Gürkan Erduvan, Emre Coşkun ve Cengizhan Başak.