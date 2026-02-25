Mersin Büyükşehir Belediyesi, süpürge araçlarına olan sevgisi sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki Ayaz'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Minik Ayaz, Büyükşehir Belediyesi'nin çok sevdiği yeşil süpürge kamyonuna binerek, unutamayacağı bir gün yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Minik Ayaz'ın süpürge araçlarına olan ilgisinden, sosyal medya paylaşımı sayesinde haberdar oldu.

Ekipler aileyle iletişime geçerek, Ayaz'ı çok sevdiği yeşil süpürge kamyonuyla buluşturdu. Minik Ayaz ve ailesi için Büyükşehir'in hazırladığı bu özel an, yüzlerde tebessüm bırakan unutulmaz bir hatıra oldu.

Ekipler, kent temizliği için gece gündüz görev yapan süpürge araçlarına büyük bir ilgi duyan 3 yaşındaki Ayaz'ın yüzünü güldürürken; oyuncak 'yeşil süpürge arabası', boyama kitapları ve su matarasından oluşan sürpriz hediyelerle de Ayaz'ın sevincini 2'ye katladı.

KUTKAN: 'MİNİK AYAZ'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan; minik Ayaz'ın süpürge kamyonlarına olan ilgisinden, ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine haberdar olduklarını belirterek, 'Bunun üzerine ailemizle görüştük ve kendisine küçük bir hediye takdim ederek, Ayaz'ın hayalini gerçekleştirmek istedik. Ayaz'ı süpürge kamyonumuza davet ederek, yaşadığı mutluluğa ortak olduk' diye konuştu.