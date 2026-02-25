Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar, gıda kolisi ve nakdi yardım çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova'da 2017 yılından bu yana Kızılay yönetiminde görev yaptığını belirten Çağlayan, 2023 yılında mevcut başkanın ayrılmasının ardından şube başkanlığı görevini devraldıklarını ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürdüklerini söyledi.

İlçede 45 mahalle bulunduğunu, bunların yaklaşık 25'inde dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığını ifade eden Çağlayan, özellikle gıda ve giyim alanında destek sağladıklarını dile getirdi. Ramazan ayına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını aktaran Çağlayan, 'Ramazan boyunca her akşam önceden tespit ettiğimiz mahallelerde 1500 ila 2000 kişiye iftar yemeği dağıtacağız. Cumartesi günleri aynı mahallelerde pide dağıtımımız olacak. Ardından gıda kolisi ve nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.' dedi.

Gıda kolisi bağışlarını artırmak amacıyla 5M Migros mağazalarında stant açtıklarını belirten Çağlayan, alışveriş yapan vatandaşların bu stantlar aracılığıyla bağışta bulunabildiğini kaydetti.

Fitre ve zekât bağışlarının da şube aracılığıyla kabul edildiğini ifade eden Çağlayan, nakdi yardımların banka hesapları üzerinden toplandığını bildirdi.

Tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyacı olan vatandaşlara da destek sağladıklarını aktaran Çağlayan, 'Bize ulaşan ihtiyaç sahiplerine imkânlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Şubemiz 57. Tümen'in arkasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaklaşık 50 metre mesafede bulunuyor.' diye konuştu. Kızılay'ın bağışçılarının destekleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Çağlayan, Ramazan ayında hayırsever vatandaşları destek olmaya davet etti.