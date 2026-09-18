Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklerin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun dört bir yanında üretim yapan çiftçilere yönelik 1 milyar 363 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, 'Anadolu'nun dört bir yanında alın teriyle toprağa can veren tüm üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, desteğin üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.