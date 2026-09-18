Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda sektör temsilcilerine ihracat ve yeni pazar müjdesi verdi. BTSO 33. Meslek Komitesi Çalışma Grubu ile gerçekleştirilen buluşmada İbrahim Burkay, kasım ayında çarşıya 250 kişilik alım heyeti getirileceğini, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE çalışmalarıyla da sektörün Afrika ve Balkan pazarlarına açılmasının sağlanacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - İbrahim Burkay, BTSO 33. Meslek Komitesi Çalışma Grubu ile birlikte Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ramazan Kuneroğlu, Kuddusi Çetin, Veys Faruk Balkanoğlu, Mehmet Demir, Murat Güler'in de yer aldığı BTSO 33. Meslek Komitesi Çalışma Grubu üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, ayakkabı ve saraciye sektörünün üretim, ihracat, insan kaynağı ve ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik BTSO'nun 2030 Vizyonu kapsamındaki eylem planı paylaşıldı.

'AYAKKABI SEKTÖRÜMÜZ İÇİN GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın köklü üretim kültürünün önemli parçalarından biri olan ayakkabı ve saraciye sektörünün yeni dönemde daha güçlü bir ticaret ve ihracat yapısına kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Sektör temsilcilerinin görüş ve beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Burkay, 'BTSO 33. Meslek Komitesi Çalışma Grubumuzla birlikte sektörümüzün geleceğine ilişkin önemli bir yol haritası oluşturduk. 2030 Vizyonumuz kapsamında üreticilerimizin yeni pazarlara açılmasını, ticaret hacimlerini büyütmesini, nitelikli insan kaynağına erişimini ve modern ticaret altyapısına kavuşmasını sağlayacak adımları hızla hayata geçireceğiz.' dedi.

Sektörün ticaret hacmini artırmak amacıyla Ticari Safari Projesi kapsamında önemli bir organizasyona hazırlandıklarını açıklayan Burkay, 'Kasım ayında Gençosman Ayakkabıcılar Çarşımızı yurt içi ve yurt dışından 250 kişilik güçlü bir alım heyetiyle buluşturacağız. Alıcılarımızı doğrudan sektörümüzün üreticileriyle bir araya getirerek yeni ticaret bağlantılarının kurulmasını hedefliyoruz. Gençosman'ın ticaret hareketliliğini yeniden güçlendirecek bu buluşmayı sektörümüz adına önemli bir başlangıç olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AFRİKA VE BALKAN PAZARLARINA AÇILIM

BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projelerinin sektörlerin ihracat kabiliyetine önemli katkılar sağladığını belirten Burkay, ayakkabı ve saraciye sektörünün de bu imkânlardan yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Burkay, 'Firmalarımızın ihracat yolculuğunda yanlarında olacağız. UR-GE çalışmalarımızla özellikle Afrika ve Balkan pazarlarına yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize hız vereceğiz. Üreticilerimizi hedef pazarlardaki alıcılarla doğrudan buluşturarak Bursa'dan dünyaya uzanan yeni ticaret kanalları oluşturacağız.' dedi.

Ayakkabı ve saraciye sektörünün en önemli gündemlerinden birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade eden Burkay, mesleki eğitim konusunda da kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti. Ayakkabı, saraciye, kalıp ve model hazırlama alanlarında çıraklık eğitimlerinin güçlendirileceğini belirten Burkay, 'Sektörlerimizin geleceğini konuşurken insan kaynağını ayrı değerlendiremeyiz. Usta-çırak kültürümüzü yeni nesil eğitim modelleriyle desteklemek ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek istiyoruz. BTSO olarak sahip olduğumuz eğitim altyapısını bu alanda da sektörümüzün hizmetine sunacağız.' diye konuştu.

TEKNOSAB'DA AYAKKABICILAR ORGANİZE TİCARET BÖLGESİ

Sektörün uzun vadeli gelişimi açısından en önemli adımlardan birinin TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Ayakkabıcılar Organize Ticaret Bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, projenin sektörün üretim ve ticaret kapasitesine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi. İbrahim Burkay, 'Ayakkabıcılar Organize Ticaret Bölgesi ile sektörümüzü modern ticaret, lojistik ve üretim altyapısıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Firmalarımızın ölçek büyütebileceği, daha güçlü ticaret yapabileceği ve küresel pazarlara daha rahat ulaşabileceği yeni bir yapı oluşturacağız. Üretim gücümüzü ihracatla, nitelikli insan kaynağımızı güçlü bir ticari altyapıyla buluşturarak ayakkabı sektörümüzün Bursa ekonomisindeki yerini daha da güçlendireceğiz.' şeklinde konuştu.

Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Bursa'nın ticaret hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, sektör temsilcileriyle ortak akıl içerisinde hareket edeceklerini belirtti. Burkay, 'Gençosman'ı yeniden güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için elimizde somut bir eylem planı var. Alım heyetlerinden yurt dışı pazarlama faaliyetlerine, mesleki eğitimden yeni ticaret alanlarına kadar birbirini tamamlayan çalışmalarımızı sektörümüzle birlikte gerçekleştireceğiz.' dedi.

'JUNİOSHOW FUARI'NA ÇOCUK AYAKKABISI ÜRETİCİLERİMİZİ ENTEGRE EDİYORUZ'

Çarşıdaki üreticilerin koleksiyonlarını uluslararası vitrine taşıyacak adımı da açıklayan Burkay, 'Ocak ayındaki Junioshow Fuarı'na ayakkabı sektörümüzü de dahil ediyoruz. İlk etapta yaklaşık 25 firmamız yer alacak. Özellikle kız ve erkek çocuk ayakkabısı grubunda faaliyet gösteren, koleksiyon yapan üreticilerimizi fuarımızın içine alarak onları her alanda destekleyeceğiz. Üreticilerimizi bebek ve çocuk sektörünün küresel alıcı kitlesiyle buluşturup sipariş ağlarını büyüteceğiz.' ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcisi Ramazan Kuneroğlu ise Başkan İbrahim Burkay'ın çarşıya gelerek esnafı yerinde dinlemesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Sektörün tüm talep ve beklentilerinin eksiksiz şekilde not alındığını aktaran Kuneroğlu, 'Başkanımızla bir araya geldiğimizde, kendisine projelerimizi anlattım ve Başkanımız da bu projelerin sonuna kadar arkasında olduğunu net bir dille ifade etti. 250 kişilik alım heyeti, UR-GE destekleri, yurt dışı pazarlar ve TEKNOSAB vizyonu sektörümüze güç verecek adımlardır. Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz, bu hedefleri hayata geçirmek için her zaman sahada olacağız.' şeklinde konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektör temsilcileriyle birlikte Gençosman'da ayakkabı ve saraciye sektöründe bulunan firmaları da ziyaret etti. Sektöre ilişkin projelerini açıklayan Başkan Burkay'a firmalar da yoğun ilgi gösterdi.