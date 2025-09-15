A Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonasında Almanya ile karşılaştığı final maçı İnegöl’de büyük coşkuya sahne oldu. Heykel meydanında kurulan dev ekranda yüzlerce kişi meydanı doldurup milli takıma destek verdi.BURSA (İGFA) - Pazar akşamı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de A Milli Basketbol Takımımızın final heyecanı yaşandı.

Avrupa Şampiyonasında rakiplerini bir bir geride bırakarak finale yükselen 12 dev adamın Almanya karşısındaki zorlu sınavında, İnegöl tribünü de görevini en iyi şekilde yerine getirerek milli takıma tam destek verdi. İnegöl Belediyesi tarafından final maçı için heykel meydanında dev ekran kuruldu. Yüzlerce kişinin akın ettiği final müsabakası, heyecanla takip edildi.

Her saniyesi ayrı bir heyecan olan final karşılaşmasında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlarla birlikte maçı heykel meydanında takip etti. Büyük coşku ve heyecana sahne olan finalde şampiyonluğu son anda kaçıran milli takımımız, İnegöl’de maç sonu alkışlarla onure edildi. Vatandaşlar Türk milletine final heyecanı yaşatan ve son ana kadar önemli bir başarı ve mücadele ortaya koyan milli takımı tebrik etti. Gümüş madalya ile Avrupa Şampiyonasını tamamlayan 12 dev adamın başarısı takdir topladı.