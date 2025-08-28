İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos 2014’te 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının, milli iradenin güçlü bir yansıması ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 28 Ağustos 2014’te millet tarafından doğrudan seçilen 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasını alarak görevine başlamasının 11. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Duran, söz konusu tarihin, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği, demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı bir gün” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/burhanduran/status/1960997361188048908

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkenin kalkınma, büyüme ve güçlü yarınlara ilerleyişinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Duran, bu tarihi başlangıcın, Türk milletinin hafızasında yerini aldığını ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.