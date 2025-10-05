12. Eker I Run, bu yıl da Bursa'ya enerji, neşe ve umut kattı. Binlerce koşucu, iyilik, eğlence ve sürdürülebilirlik için Bursa'da buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa, bugün sporun, iyiliğin ve eğlencenin buluşma noktası oldu. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Eker I Run, 18 ülkeden ve 53 şehirden gelen yaklaşık 4 bine yakın koşucuyu aynı heyecan etrafında bir araya getirdi. Gün boyunca Eker Meydan'dan yükselen enerji, tüm kente yayıldı.

ULUDAĞ'DAN BAŞLAYAN COŞKU, EKER MEYDAN'DA ZİRVE YAPTI

Sabahın erken saatlerinde Uludağ Oteller Bölgesi'nden start alan koşucular, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olan 42K Maratonu'nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. 1.800 metre rakımdan başlayan parkurda, 6 dereceden 20 dereceye varan sıcaklık farklarıyla mücadele eden 120 maratoncu, Bursa'nın yemyeşil manzaraları eşliğinde koştu. 15K, 5K, Özel Sporcular Koşusu ve Minik Adımlar Koşuları ile Eker Meydan gün boyu bir festivale dönüştü. Parkurlar boyunca çalan bateri ve bando ritimleri katılımcılara motivasyon ve neşe kattı.

42K'DA ÖZLEM IŞIK VE OĞUZHAN EMRE SİNGER'İN İSTİKRARLI BAŞARISI

42K Maratonu'nda mücadele eden Özlem Işık, 2022'den bu yana düzenlenen Eker I Run Koşuları'nda üst üste dördüncü kez birinci olma başarışını gösterdi. 42K erkeklerde de son yıllarda Oğuzhan Emre Singer istikrarlı başarısıyla öne çıkıyor. Maratonda, birincilik ipini 2023 yılından bu yana olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer göğüsledi.

DOĞUM GÜNÜNDE BİRİNCİLİK HEDİYESİ

Özlem Işık, duygularını şöyle ifade etti: '42 kilometre yarışmalarına 4'üncü kez katılıyorum. 4 yıldır da birinciliği göğüslüyorum. Bugün benim doğum günüm. Bugün aldığım birincilik benim için güzel bir hediye oldu. Eker I Run koşusunda her seferinde ilk günkü heyecanı hissediyorum. Çünkü buranın parkuru çok farklı. Benim için güzel bir duygu. Bütün spor branşlarında da olduğu gibi bu sporda da antrenman yapmak çok önemli. Burada sıfırdan başlayan kişilerin de birinci olma imkânı çok yüksek. Eker I Run ile bunun ilk adımını atabilirler.'

Oğuzhan Emre Singer ise şunları söyledi: '35 yaşındayım. Eskişehir'den katılıyorum. İnşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Hobi amaçlı, kilo vermek için koşuya başladım. 12 yılın sonunda kendimi buradaki koşularda buldum. Özel olarak hazırlanmıyorum. Sürekli koşuyorum. 8 yıldır katılıyorum. Birinci olmak için geldim. Son 3 senedir burada birinci oluyorum. Güzel bir markayı temsil etmek çok güzel. Eğlenerek katılıyorum. Üst düzey yarışmacıların da olduğunu biliyorum. Güçlü kalan birinciliğin ipini göğüslüyor.'

12. Eker I Run'da; 5K yarışı startını Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız verdi. 15K startını ise Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker verdi. 42K kursu genel kategori ödülleri, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu tarafından verilirken, Minik Adımlar Koşusu'na katılan çocuklar madalyalarını Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir'den aldı.