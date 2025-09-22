Erzurum’un Pasinler ilçesinde Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 1048 Pasinler Zaferi, bu yıl da Tarihi Pasinler Kalesi’nde anıldı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum’un Pasinler ilçesinde Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 1048 Pasinler Zaferi, bu yıl da Tarihi Pasinler Kalesi’nde anıldı.

Yıllardır resmi kurumlar ve yerel yönetimler tarafından gereken ilgiyi görmeyen zaferin yıl dönümü, Erzurum Pasinler Derneği Başkanı Veysel Çelik’in öncülüğünde düzenlenen programla kutlandı. Etkinlikte, kalede toplanan vatandaşlar şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi ve dualar edildi.

Başkan Veysel Çelik yaptığı konuşmada, “1048 Pasinler Zaferi, Türk milletinin tarih sahnesindeki en önemli adımlarından biridir. Bu miras ne yazık ki yıllardır yetkililer tarafından unutulmuş durumda. Bizler, dernek olarak bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Pasinler Zaferi’nin bundan sonraki yıllarda devletin ve yerel yönetimlerin desteğiyle daha geniş kapsamlı ve coşkulu şekilde kutlanması gerektiğini dile getirdi.