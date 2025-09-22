RİZE (İGFA) -Rize İl Özel İdaresi, Ayder Yaylası'na alternatif güzergâhlar üzerinden yürütülen yol çalışmalarında Çat-Kavrun hattında ilerleme kaydettiğini duyurdu. Ancak bölgedeki çığ riski nedeniyle ekiplerin güvenliği için faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Rize İl Özel İdaresi, Ayder Yaylası'na alternatif ulaşım yolları oluşturma çalışmalarına ilişkin güncel bir açıklama yaptı.

Ekiplerin Çat-Kavrun hattında önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, bölgede tespit edilen çığ tehlikesi üzerine önlem alındı.

Paylaşımda, "Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz Çat – Kavrun hattında ilerleme kaydetmiştir. Ancak bölgede çığ tehlikesi gözlemlendiğinden, ekiplerimizin güvenliği önceliğimiz olduğu için çalışmalar geçici olarak durdurulmuştur," ifadelerine yer verildi. Süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla alternatif güzergâhlar üzerinde yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

Müdürlük önceki açıklamalarında Samistal Yaylası civarından Cat, Elevit, Trovit, Palovit, Samistal ve Kavrun hatlarını kapsayan güzergâhın kanal kazıcı, yükleyici, greyder ve 4x4 araçlarla açılmaya çalışıldığını belirtmişti.

Bölgedeki hava ve zemin koşullarının iyileşmesiyle çalışmaların yeniden başlaması bekleniyor.