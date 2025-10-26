İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'dan aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan şüpheliler arasında kasten öldürme, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma ve hürriyeti tahdit gibi suçlardan kırmızı bültenle arananlar bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'dan yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 9 şüphelinin iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suçluları yakalayıp getiriyoruz. Milletimizin huzuru için kararlılıkla çalışıyoruz' dedi.

Emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceklerinin mesajını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1982369887440851247

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımına göre, yurt dışına kaçan şüphelilerin izi titizlikle sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak operasyonlarda yakalananlar şöyle:

S.T. (Rusya): 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

S.K. (Almanya): Başkasına ait banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Ş.S. (Almanya): Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Ö.Y. (Almanya): Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

H.A.E. (Gürcistan): Uyuşturucu ticareti ve şartlı tahliye geri alımı suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

E.G. (Gürcistan): Yağma, örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

A.G. (Belçika): Silahlı yağma suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Ü.K. (Bulgaristan): Birden fazla kişiyle yağma, kasten öldürme ve hürriyeti tahdit suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

M.U. (Rusya): Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. H.Y. (Gürcistan): Cebir, tehdit veya hileyle hürriyeti tahdit suçundan ulusal seviyede aranıyordu.