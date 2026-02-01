Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KFF - 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, fuarın, Türkiye'nin üretim üssü ve mobilyada önder şehirlerden olan Kayseri'ye bereket getirmesini ve sektöre ivme kazandırmasını temenni etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de üreticileri, 'baş tacı' olarak niteleyerek, onların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, sanayi ve ticaret kentinde yaşanan etkinlikleri ve gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılış töreni gerçekleşen KFF - 1. Kayseri Mobilya Fuarı'na, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, Kayseri'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat refleksiyle şekillenen organizasyonda, 123 katılımcı firma ile estetikle kalitenin, ustalıkla yeniliğin bir araya getirildiğini ifade ederek, fuarın Kayseri'ye bereket getirmesini ve sektöre ivme kazandırmasını temenni ettiğini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, 'KFF - 1. Kayseri Mobilya Fuarı, sektöre ve şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullanarak açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret ederek firma temsilcileri ile sohbet etti.