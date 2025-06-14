İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali başladı. Üretici ile tüketiciyi buluşturan festivalde yurttaşlara 25 bin sebze fidesi de ücretsiz olarak dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak için 1. İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali düzenledi. İzmir’in bacasız sanayisi süs bitkileri sektörüne güç verecek festivalin açılışı Kültürpark'ta renkli görüntülere sahne oldu. 15 Haziran'a kadar devam edecek festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, festivaldeki temel hedefin; üreticileri halkla buluşturup, yurttaşların hem doğa ile iç içe hem de aileleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Elvin Sönmez Güler, “Toprakla teması olmayan herkes özellikle apartmanlarda büyüyen çocuklarımız için balkonlarda, teraslarda, pencere önlerinde küçük tarım alanları oluşturmaya olanak sağlamaya vesile olmak istiyoruz. Kendi gıdamızı kendimizin üretmesinin verdiği keyfi yaşayıp, çocuklarımıza bu süreci deneyimleyerek öğretmiş de olacağız. Biz İzmir’de üretimin, emeğin ve doğa ile uyumun değerini çok iyi biliyoruz” dedi.

“Üreticilerimizin emeğine verdiğimiz değer de büyüyecek” Kent içinde tarımı teşvik ederek, balkon bahçeciliğini bir yaşam kültürü haline dönüştürmek istediklerini, bu festivalin de bu vizyonun en somut adımlarından biri olacağını aktaran Güler, şunları söyledi: “Festivalde çiçeklerle birlikte üreticilerimizin emeğine verdiğimiz değer de büyüyecek. Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltıyor, daha ekonomik ve sürdürülebilir bir alışveriş modeli oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir’in bacasız sanayisi olan süs bitkileri üretim sektörünün, istihdam ve gelir potansiyelini daha da büyüterek, bu sektörü şehrimizin kalkınmasında lokomotif yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de üreticilerimizi elimizden geldiğince destekliyoruz. Sektöre önemli katkılar sunuyoruz.”

“Tarımın sürekliliğinin sağlanması son derece önemli” Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı da tarımın önemine değindi. Nallı, “Tarım, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en önemli geçim kaynağı oldu. Tarım sektöründeki belirsizliklerin ve risklerin fazla olması, üretici ve yatırımcıların endişelenmesine neden oluyor. Bu da gelişmenin ilk ayağının tarımsal faaliyetleri azaltmak olduğu yönünde yanlış bir düşüncenin gelişmesine neden oluyor. Bu endişeler bölgesel olarak hazırlanacak doğru tarım politikaları sayesinde giderilebilir. Aslında tarım hem bugünün hem de geleceğin vaz geçilmez sektörlerinden biridir. Özellikle iklim krizinden dolayı, tarımın sürekliliğinin sağlanması son derece önemli” diye konuştu.

“Birlikte üretmenin ve büyümenin mümkün olduğunu gösteriyoruz” Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Bayçikoop) Başkanı Kadir İrdem de İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin, üreticinin emeğini görünür kılan, doğa ile iç içe yaşamayı teşvik eden ve yerel kalkınmayı sağlayan kıymetli bir buluşma olduğunu söyledi. İrdem, “Her bir üyemiz evlerinin balkonlarında, seralarında, bahçelerinde sadece bitki değil, umut da büyütmekte. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli Başkanı Sayın Cemil Tugay’a şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir’in tarıma, üreticiye ve kooperatifleşmeye verdiği destek, bizlerin ayakta kalmasını, büyümesini ve bugün buralara gelmesini sağladı” diye konuştu.

Üreticiler festivalden memnun Üreticilerden Ebru Özdemir festivalin İzmir açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, “Bayındır’dan geliyoruz. Halkın oraya gelmesi çok da kolay olmuyor. O nedenle ürünlerimizi burada sergilemek bizim için çok avantajlı. Bu yıl küresel ısınmadan dolayı daha az su isteyen kaktüs, çalı bitkileri gibi bitkileri tercih ediyoruz” dedi.

Tüketiciye kaktüs önerisi Hamza Coşkuner isimli üretici de tüketiciye kaktüs almaları yönünde tavsiyede bulunarak, şunları söyledi: “Kaktüs her yönden güzel bir bitki. Hem bakımı kolay hem de zarif. Siz bakmasanız da o sizi mutlu edebiliyor. Ama diğerlerini bir gün sulamadığınızda kuruyor.”

Bayındır’dan gelen üretici Mehmet Zeytin de böyle bir festivalin hem üreticiler hem de yurttaşlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Süs bitkileri üreticileri, kooperatifler ve yerel üreticileri, tüketici ile doğrudan buluşturan festivalde 25 bin sebze fidesi de yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Festival, 14-15 Haziran tarihlerinde 10.00-23.00 saatleri arası açık olacak.