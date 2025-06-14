Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent 6086 Sokak’ta yapılacak özel yol ve kaldırım düzenlemeleri öncesinde saha incelemesinde bulundu. Eşki, bozuk zeminli sokakta ilk kez uygulanacak estetik ve ışıklandırılmış yol modeliyle bölgeye modern bir görünüm kazandıracaklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol düzenleme çalışmaları kapsamında Işıkkent'te önemli bir projeye başlıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha incelemesinde bulunarak yapılacak özel çalışmaya dair bilgi verdi. Eşki’ye, ilgili bürokratlar da eşlik etti.

"Bornova'da ilk defa deniyoruz"

Başkan Eşki, bölgede gerçekleştirilecek çalışmayı şu sözlerle anlattı:

“Işıkkent 6086 Sokak’tayız. Pazar yerinin yan sokağında. Çok bozuk bir sokak. Yollarda İzmirgaz’ın ve diğer altyapı firmalarının çalışmalarından sonra her tarafı yama olmuş bir sokak. Burada Bornova'da ilk defa bir deneme yapıp, özel bir asfalt çalışacağız. Görsel anlamda çok güzel olan, otopark ceplerinin ayrı, yolun ayrı bir görselliğe sahip olduğu yeni, estetik, ışıklandırılmış bir yolu vatandaşlarımıza kazandıracağız.”

"Kaldırımlar da baştan sona yenilenecek"

Başkan Eşki, yalnızca yol düzenlemesiyle sınırlı kalmayacaklarını belirterek, kaldırımların da Bornova’ya yakışır şekilde yeniden yapılacağını vurgulayarak, “Yakında bir bütün olarak Bornova, hem daha ulaşılabilir yollara hem de daha estetik bir yapıya sahip olacak. Sadece yollarda düzenleme yapmakla kalmayacağız, bütün kaldırımları da komple elden geçireceğiz. Birbirinden farklı kotlarda ve birbirinden farklı şekilde döşenmiş kaldırımlar var. Onların tamamını kent yaşantısına uygun bir bütünlük haline getireceğiz.” dedi.