Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim-öğretim gören öğrencileri sporla buluşturdu.BATMAN (İGFA) - Batman Üniversitesi ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Akademisyen Öğrenci Buluşmaları projesi kapsamında Kınalı köyü okulunda düzenlenen programa Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp da katıldı.

Program öncesi okulun sınıflarını ziyaret eden bayan Canalp ve beraberindekiler, öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet edip, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Dalman ve öğretim elemanları Doç. Dr. Sıtkı Özbek ile Arş. Gör. Berzan Şimşek tarafından kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarıştı. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin takımlar halinde katılım sağladığı parkurda, spor yapma imkânı bulan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eşi Zeynep Demir, Sason Kaymakamının eşi Şeyma Başar ile akademisyenler katıldı.