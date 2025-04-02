Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan’da sona erdi. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, iklim koşullarının bölgelere göre değişebildiğine dikkati çekerek, "Sürücülerimiz aracını kullandığı bölgedeki hava koşullarını ve Valilik kararlarını takip etmeden mevsime uygun lastiğe geçiş yapmamalı" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl yaklaşık 4 ay süreyle uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan itibarıyla sona erdi.



LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, ayrıca araç altına takılacak lastiklerin mutlaka bir uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğine dikat çekti.

Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürlerin uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Kurt, "Lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için şarttır; aksi takdirde trafikte risk oluşturur. Lastikler mevsime ve araca uygun lastikler olmalıdır" dedi.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreterı Erdal Kurt, sürücülere mevsime uygun lastiğe geçmeden önce değişen iklim koşulları ve Valilik kararlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

Kurt; mevsim normalleri dışında seyredebilen iklim koşullarına dikkat çekti. Güvenli bir trafiği sağlamak için sürücülere düşen görevin her türlü tedbiri aldığını belirten Kurt, "Mevsimine göre lastik seçimi de alınması gereken bu tedbirlerin başında gelir. Ülkemizde yakın zamanda daha çok tanık olduğumuz gibi; iklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artıyor, bunu dikkate almak gerek. 1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak Valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Bu nedenle sürücülerimizin kış lastiklerini çıkarmadan önce ilgili Valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçiş için belirtilen 1 Nisan tarihi bölgelere göre değişiklik gösterebilir" diye konuştu.

UZMAN GÖZÜYLE DİŞ, TOPUK KONTROLÜ VE DOĞRU HAVA BASINCI ŞART!

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini de belirterek, "Kış lastiklerinizi çıkartıp yerine takacağınız lastikler yeni olabilir, depoda beklemiş lastikler olabilir. Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Aksi takdirde ortak trafikte risk oluşturabilir" diye konuştu.