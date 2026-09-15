Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesinde hayata geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi ve Altyapı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde Atık Su Arıtma Tesisi ve Altyapı Projesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlçenin altyapısını modernize edecek proje kapsamında toplam 6 bin 481 metre kollektör ve terfi hattı inşa edilecek. Çalışmaların 5 bin 150 metresi tamamlanırken, kalan hatlarda çalışmalar devam ediyor.

2 TERFİ MERKEZİ VE MODERN ARITMA TESİSİ

OSKİ ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında ayrıca 2 adet terfi merkezi ile ileri teknoloji sistemlerinin kullanılacağı modern bir Atık Su Arıtma Tesisi inşa ediliyor. Atık su arıtma tesisinde yer alan ünitelerin kaba inşaat çalışmalarında ise yüzde 80 seviyesine ulaşıldı.

YAKLAŞIK 400 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Yaklaşık 400 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, tamamlandığında Perşembe ilçesinin atık su altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Proje sayesinde ilçenin mevcut altyapısının modernize edilmesi ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verilmesi amaçlanıyor.

ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI

'Sakin şehir' kimliğiyle öne çıkan Perşembe'de hayata geçirilen proje ile atık suların modern ve çevre dostu yöntemlerle arıtılması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte çevrenin korunmasına, altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesine ve ilçede yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkı sunması bekleniyor.