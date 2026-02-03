Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, belediye ekiplerince kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

ZONGULDAK (İGFA) - Belediye Başkanımız Sn.Tahsin Erdem, belediyemiz ekiplerince kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

Başkan Erdem, Çaydamar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde devam eden yol yapım ve altyapı çalışmalarını, Terakki Mahallesi Gazipınar Sokak'ta ise tamamlanan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekibinden bilgi aldı.

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İnceleme programı boyunca mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Erdem, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Erdem, gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını ifade etti.

'KENT YAŞAMININ KONFORUNU ARTIRIYORUZ'

Çaydamar Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Erdem, yapılan hizmetlerin kent yaşamının konforunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Zonguldak Belediyesi, planlanan program doğrultusunda altyapı ve üstyapı çalışmalarını kent genelinde sürdürmeye devam edecek.