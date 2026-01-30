Ziynet Sali ile İnan Kırdemir, duygusu yüksek bir balad şarkıda bir araya geldi. Sözü ve müziği İnan Kırdemir'e, düzenlemesi Altuğ Öncü'ye ait olan 'Olduramadım', Ziynet Sali ve İnan Kırdemir'in birlikte seslendirdiği özel bir çalışma olarak müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası moda ve medya dünyasında celebrity stylist, yayıncı, küratör ve yaratıcı danışman kimlikleriyle tanınan İnan Kırdemir, bu kez kaleminden çıkan bir şarkıyla dikkat çekiyor.

Setler, moda haftaları ve global projeler dışında kalan zamanlarında yazdığı şarkılarla müziğe odaklanan İnan Kırdemir, 'Olduramadım'da Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Ziynet Sali ile bir araya geldi.

Yarım kalan aşklara ve tamamlanamayan duygulara odaklanan 'Olduramadım', iki ismin ortak duygusundan doğan samimi bir anlatı sunuyor. Şarkının çıkış hikayesini İnan Kırdemir şu sözlerle anlatıyor:

'Olduramadım, gerçek anlamda olduramadıklarıma yazıldı. Yarım kalanlara, cesaretin tek kişiye yettiği, iki kişinin taşıyamadığı aşklara: Bu şarkı, olduramadığım tüm aşkların toplamından doğdu.'

Şarkının duygusal dünyasında Sezen Aksu'nun ilhamının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İnan Kırdemir, şu ifadeleri kullanıyor:

'Oldurulamayan her şeyin içinde küçük bir teselli vardır. O tesellinin sesi ise çoğu zaman Sezen Aksu'dur. Onun şarkıları, eksik kalan duygulara bir dil, suskunluklara bir ses verir.'

'Olduramadım'ın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten İnan Kırdemir, bu çalışmayı hayatında aldığı en kıymetli hediyelerden biri olarak tanımlıyor:

'Hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesi bu şarkı oldu. Bir duyguyu dostuna hediye edip, onun bir şarkı olarak sana geri dönmesi çok kıymetli.'

Ziynet Sali ile birlikte şarkıyı seslendirmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren İnan Kırdemir, sözlerini şöyle tamamlıyor:

'Bu dönüş, ancak Ziynet Sali'nin altın kalbinin armağanı olabilirdi. Ses tellerine zeval gelmesin; her makamı şifa gibi üfleyen tılsımlı ses: İyi ki varsın, iyi ki birlikte söyledik. Olduramadım, olduramayan herkesin kalbinde olsun diye:'