NK Projeler, tüm fikri altyapısı kendilerine ait olan 'Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik' projesinin izinsiz şekilde aynı başlık ve konseptle bilete açılması nedeniyle sanatçı Hande Yener ve organizasyon firmasına dava açtı.

İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılında seyirciyle buluşan ve tüm oluşum süreci ile fikri altyapısı Nurcan Karaca'ya ait olan 'Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik' projesiyle ilgili hukuki süreç başlatıldı. Projenin yapımcısı NK Projeler, aynı başlık ve konseptin izin alınmaksızın kullanılarak bilet satışına açılması üzerine yorumcu Hande Yener ve organizasyonu düzenleyen firmaya karşı dava açtıklarını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada; projenin konsept geliştirme sürecinden senfonik aranjelere, senfoni orkestrası yapılanmasından içerik kurgusuna, başlık tasarımından tanıtım teaser yapısına ve organizasyon modeline kadar tüm aşamalarının özgün bir fikir ve uzun soluklu bir emek süreci sonucunda NK Projeler tarafından hayata geçirildiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, aynı proje yapısının birebir kopyalanarak, aynı müzik direktörü, aranjör ve senfoni yapılanmasıyla izinsiz biçimde bilete açıldığının tespit edilmesi üzerine ilgili taraflara ihtar gönderildi. Ancak satışların devam etmesi nedeniyle hukuki yollara başvurularak dava açıldı. Davanın, İstanbul Çağlayan 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2026/8 dosya numarasıyla görüleceği belirtildi.

NK Projeler, projenin hazırlık aşamasının yüksek maliyet, ciddi risk ve yoğun emek gerektirdiğini, bu emeğin karşılığının ancak devam eden konserlerle alınabildiğini ifade etti. Açıklamada, projenin ilk yıl yakaladığı başarıya rağmen devam konserlerinin çeşitli gerekçelerle engellendiği, yorumcunun yalnızca icracı konumunda olmasına rağmen yetkisi olmadığı halde projeyi başka bir organizatörle bilete açtırdığı iddia edildi.

Ayrıca, NK Projeler'e ait konser ve prova görüntülerinin tanıtım materyallerinde kullanıldığı belirtilerek bunun açık bir şekilde fikir ve emek hırsızlığı olduğu savunuldu.

Açıklamada, sanat üretiminin özgür olduğu ve benzer türlerde projeler geliştirmenin herkesin hakkı olduğu vurgulanırken, bu özgürlüğün başkalarının emek ve fikirlerine saygı temelinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.