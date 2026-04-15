Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'na bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelinin komuta ve kontrolünde görev yapan uydu, dünyanın dört bir yanından veri sağlayarak Türkiye'nin uzaydaki gözlem gücünü sürdürüyor. Paylaşımda, 'Gökyüzünün ötesinde, vatanın izinde' mesajıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın uzaydaki kabiliyetlerine vurgu yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 15 Nisan 2023'te ABD'deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Göktürk-2B uydusunun 3'üncü görev yılını dikkat çekici bir paylaşımla andı.

Türkiye'nin yerli keşif uydusu Göktürk-2B, 3 yıldır kesintisiz görevde. Fırlatılışının yıl dönümünde Anadolu'nun en yüksek noktası Ağrı Dağı'na uzaydan anlamlı bir bakış paylaşıldı.

