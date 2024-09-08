Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz ağır yaralandı.ANKARA (İGFA) - Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşısı Doğan Kızılateş'in şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun yaralandığını belirterek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1832841587623420068