Zeytin ve zeytinyağının bereketin simgesi özelliğini ve yaşama kattığı anlamlara dikkat çekmeyi amaçlayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle “OLIVEtoLIVE” isimli fotoğraf yarışması düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin 200 milyonu aşan zeytin ağacı varlığına sahip olduğunu, son 25 yılda zeytincilik sektörüne yaptığı yatırımlarla sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında dünya ikincisi konuma geldiğini paylaşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Anayurdu Anadolu olan Zeytin Ağacının, besin kaynağı özelliği yanında; tarih, kültür ve barışın sembolü olarak varlığını sürdürdüğünü “OLIVEtoLIVE: Zeytinin Bereketinden Hayata 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”yle Zeytin Ağacının özelliklerini daha güçlü bir şekilde yansıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“OLIVEtoLIVE, zeytini yalnızca bir meyve olarak değil, aynı zamanda hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gören bir yaklaşımı temsil ediyor” diyen Uygun, “Bu yarışma, zeytinin hayatımızdaki yerini ve taşıdığı bereket, sağlık, barış ve kültürel değerlerini herkese göstermeyi amaçlıyor. Yarışma kapsamında, katılımcılardan zeytinin ve zeytinyağının insan yaşamına kattığı anlamı ve değerleri yaratıcı yollarla ifade eden fotoğraflar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, fotoğrafın büyüleyici anlatım gücüyle zeytinin evrensel bir hikâyeye dönüşeceğini vurguladı.

“OLIVEtoLIVE” yarışmasının, zeytini yalnızca bir ürün değil, insanları birleştiren bir köprü ve doğadan sofralara uzanan bir yaşam felsefesi olarak ele alacağını belirtti. Şengök, “Bu yarışmada, fotoğrafçılarımızın kadrajları, zeytinin anlam yüklü yolculuğunu ve kültürel mirasını ölümsüzleştireceğini söyleyen Şengök, “Yarışmaya katılacak her bir fotoğraf, zeytinin insanlık için taşıdığı derin anlamı gözler önüne serecek. Zeytin ağaçlarının huzur veren görüntüsü, zeytin hasadının coşkusu veya zeytinyağının sade zarafetinin tüm ihtişamıyla karelere yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Genel ve hava fotoğrafı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek olan yarışmada toplam 125 bin TL para ödülü verilecek.

Başvurular 28 Mart 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz