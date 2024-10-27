Rekolte beyanlarını tamamlayan Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyası için avans ürün alım fiyatlarını belirledi. Sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane 125 TL, 200 dane 105 TL olurken, taban fiyat 380 dane için 47 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 45 TL olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik yeni sezon alım kampanyası öncesinde Kooperatif Başkanları ile yaptığı koordinasyon toplantısında aldığı ortak kararla avans fiyat olarak ürün alınmasını kararlaştırdı.

Fiyatları kamuoyuyla paylaşan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, 60 bin ton ürün alım planı yaptıklarını kaydetti. Ödeme takvimini de belirlediklerini açıklayan Asa, alınan ürün bedellerinin 15 günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirleneceğini söyledi.

60 BİN TON ÜRÜN ALIMI PLANLANDI

Geçen yıl ürünün yok yılı olduğunu, bu ürün alım kampanyasında ise rekor seviyede rekolte beyanı geldiğini belirten Asa, tarihi rekolte artışının yaşandığı bu yılda, üretici ortakları piyasa koşullarından korumak adına geçen yılın fiyatlarının avans fiyat olarak belirlendiğini duyurdu.

Piyasalardaki belirsizlik ve rekoltenin yüksek olmasını fırsata çevirmeye çalışanlar olduğunu kaydeden Başkan Asa, "50 bin ton alıp kenara çekilen ile 60 bin ton ürün alan Marmarabirlik, hiçbir şekilde mukayese edilmemeli. Bir sepet zeytini yüksek fiyata alıp, ürünün çoğunluğu olan ve Marmarabirlik’in 83 TL’ye aldığı 240 daneleri 60 liraya almaya çalışanları, üreticimiz çok iyi ayırt etmeli. Üretici kazanmalı ki üretimde devamlılık sağlansın. Marmarabirlik’in kapasite sınırını zorlayarak 60 bin ton ürün alımı planlıyoruz" diye konuştu.