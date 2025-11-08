Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Etkinlikte öğrenciler, lösemiye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları program ile büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin emek dolu programına katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, duygu dolu anlar yaşadı. Çocukların yürekten gelen mesajlarına kayıtsız kalmayan Tekin, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada sadece bir hastalığa değil, bir umuda dikkat çekiyoruz. Lösemili çocuklarımızın o tertemiz gülüşleri bizlere mücadele gücü veriyor. Hepimiz bir el olursak, hiçbir çocuk yalnız kalmaz. Her maskenin ardında bir kahraman, her gülüşün ardında bir umut var.'

Program sonunda öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Tekin, lösemi tedavisi gören çocuklar için moral ve farkındalık çağrısında bulundu.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Çoğul, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Tekin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, farkındalık çalışmalarına yıl boyunca devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte 'Lösemili çocuklar yalnız değildir' mesajı verildi.