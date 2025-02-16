Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Kocaeli’de “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitinginde konuştu.KOCAELİ (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Kocaelilere selamını ileterek, mektubunu okudu.

Tarihin terörle müzakere edenlerin sonuç alamadığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Şehirlioğlu, 2009-2015 yılları arasında gerçekleştirilen müzakereler PKK terör örgütünün güçlenmesine yaradığını ve sonuçta kendi ilçelerimizi Hendek operasyonlarıyla PKK teröründen temizlemek için 794 asker ve polisin şehit verildiğini belirtti. "Devletler ve milletler tarihten ders almalıdır" diyen Şehirlioğlu, "Terörist başı Öcalan'ın ve temsilcilerinin halkların kardeşliği adı altında, yeni paradigma adı altında yeni devlet kurma görüşlerini yapmak doğru değildir. PKK ile yapılacak tek görüşme PKK'nın Türk Cumhuriyeti'ne teslim görüşmeleridir. Yaşasın Türk Milleti!” dedi.

Zafer Partisi’nin yükselişinden korkulduğunu öne süren Şehirlioğlu, "Çünkü halk bize, "Son ümidimiz sizsiniz!" diyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk milletine geri vermek için geleceğiz. Korkmuyoruz, asla da korkmayacağız. Susturamayacaklar bizi! Sonuna kadar mücadele edeceğiz! Yaşasın Zafer Partisi! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" dedi.