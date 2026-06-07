MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada partilerini 'son kale' ve 'milli bekânın teminatı' olarak tanımladı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Ankara Keçiören İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kuruluş sürecine ve siyasi misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Durmaz, 8-9 Şubat 1969'da Adana'da atılan adımla birlikte hareketin yalnızca bir siyasi parti olarak değil, 'Türk milletinin bekasını esas alan bir vicdan hareketi' olarak doğduğunu ifade etti.

MHP'nin sıradan bir siyasi yapı olmadığını vurgulayan Durmaz, partiyi 'milli bekânın teminatı, zapt edilemeyecek son kale ve teslim alınamayacak son siper' sözleriyle tanımladı. Konuşmasında hareketin günübirlik siyasi hesapların dışında, tarihsel ve ideolojik bir zeminde şekillendiğini belirten Durmaz, Milliyetçi Ülkücü Hareket'i ise 'Anadolu'nun sesini, sabrını ve vicdanını temsil eden bir dava' olarak nitelendirirken, millete bağlılıklarının çıkar hesabı üzerinden değil, gönül bağı üzerinden olduğunu ifade etti.

Durmaz, kongrede partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilimiz Sadir Durmaz: Milliyetçi Hareket Partisi; bu ülkenin milli bekasının teminatı, zaptedilemeyecek son kalesi, teslim alınamayacak son siperidir!



????????@sadirdurmaz : Bundan tam 57 yıl önce, 8-9 Şubat 1969'da Adana'da göğe yükselen: pic.twitter.com/7h45bmsvJb — MHP TBMM Grubu #MHP (@MhpTbmmGrubu) June 7, 2026