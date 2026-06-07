CHP Düzce İl Başkanı Abdullah Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e destek mesajı verdi. Dağıstanlı, Düzce örgütünün 'Özgür Özel ile yol yürümeye devam edeceğini' ifade etti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - CHP Düzce İl Başkanı Abdullah Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içi tartışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Dağıstanlı, paylaşımında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak Düzce örgütünün mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in arkasında olduğunu vurguladı.

Paylaşımında çeşitli iddialara ve parti içi süreçlere değinen Dağıstanlı, il başkanlarına yönelik baskı iddialarına tepki göstererek, 'Düzce örgütü olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le yol yürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı, paylaşımında Özgür Özel döneminde Düzce'de CHP oylarının arttığını öne sürerek, geçmiş dönemle kıyaslamalarda bulundu. İl Başkanı, örgütün mevcut siyasi çizgiyi desteklediğini belirtti.

'ÖRGÜT ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA' MESAJI

CHP Düzce İl Başkanı, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile birlikte mevcut yönetimi desteklediklerini ifade ederek, 'CHP Düzce örgütü olarak Özgür Özel ile yol yürümeye devam edeceğiz' dedi.

Dağıstanlı ayrıca, il başkanlığı ve örgüt yapısında herhangi bir değişim dayatmasına karşı olduklarını belirterek, kararların demokratik süreçlerle belirlenmesi gerektiğini savundu.

Paylaşım, CHP içinde süren tartışmalar ve kurultay süreciyle ilgili değerlendirmeler kapsamında dikkat çekti.