CHP Kocaeli Parti Okulu eğitmenleri, kurultay iradesine yönelik yargı müdahalelerini eleştirerek Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetimine destek verdi. Eğitmenler, 'CHP'nin geleceğini mahkeme kararları değil, üyeler ve delegeler belirler' açıklamasında bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli Parti Okulu eğitmenleri, parti genel merkezinde yaşanan gelişmeler ve kurultay sürecine ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen açıklamaya İl Başkanı Erdem Arcan, İl Eğitim Sekreteri Aykut Çelik ve parti yöneticileri de katıldı.

CHP Parti Okulu Kocaeli İl Eğitim Koordinatörü Tuğman Kayalı tarafından okunan bildiride, kurultay sonucunun yargı kararlarıyla tartışmaya açılmasının parti demokrasisine zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada, 'İki milyonu aşkın CHP üyesinin iradesini hiçbir güç yok sayamaz. Demokratik bir yarış sonunda seçilen Genel Başkanımız Özgür Özel ve meşru parti yönetimimizin sonuna kadar yanındayız' ifadelerine yer verildi.

'MUTLAK BUTLAN KARARINI REDDEDİYORUZ'

Parti Okulu eğitmenleri, kurultay iradesini geçersiz kılmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Yetkisiz ve tarafsızlığı tartışmalı yargının verdiği mutlak butlan ve tedbir kararlarını kınıyoruz' açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca CHP'nin geleceğinin mahkeme salonlarında değil, üyelerin ve delegelerin iradesiyle şekilleneceği belirtilerek, parti içi demokrasinin korunması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, CHP Genel Merkezi'nde son dönemde yaşanan bazı uygulamalar da eleştirildi. Özellikle bazı çalışanların işten çıkarılması ve parti binasında yaşandığı öne sürülen bazı görüntülerin parti tabanında rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Eğitmenler, CHP'nin hiçbir kişi ya da grubun mülkü olmadığını belirterek, partinin gerçek sahibinin üyeler ve kurultay delegeleri olduğunu kaydetti.

'ÖZGÜR ÖZEL DEĞİŞİMİN TEMSİLCİSİDİR'

Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in göreve gelmesinin ardından CHP'nin toplumla bağlarını güçlendirdiği ve yerel seçimlerde elde edilen başarının bu değişim sürecinin sonucu olduğu savunuldu.

Parti Okulu eğitmenleri, CHP'nin emekten, hukuktan, adaletten ve halkın iradesinden yana siyaset anlayışını sürdürmesi gerektiğini belirterek, partinin iktidar hedefi doğrultusunda birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Açıklama sonunda, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini üyelerin, delegelerin ve halkın iradesi belirler. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve meşru parti yönetimimizin yanında olmaya devam edeceğiz' mesajı verildi.