CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, döviz üzerinden borçlandırılarak yurtdışına gönderilen burslu öğrencilerin Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle geri ödeme konusunda büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, döviz üzerinden borçlandırılarak yurtdışına gönderilen burslu öğrencilerin Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle geri ödeme konusunda büyük sıkıntı yaşadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Aygun, öğrencilere ve ailelerine ödeme kolaylığı sağlanmasını istedi.

CHP'li Aygun, bu konuda Milli Eğitim Bakanı’na yazılı soru önergesi sunduğunu belirterek, bursiyerlerin borçlarının yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

2006 yılında çıkarılan 5535 sayılı kanuna benzer şekilde bir yapılandırma sürecinin başlatılması gerektiğini belirten Aygun, öğrencilerin ve ailelerinin bu çıkmazdan kurtarılması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu. Aygun, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

-Borçlarını ödeyemeyen bursiyerler ve kefilleri hakkında açılan davalar durdurulacak mı?

-Döviz üzerinden borçlanmaya yönelik bir yapılandırma planlanıyor mu?

-Kur sabitleme ya da ödeme kolaylığı sağlanacak mı?