İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, BBBUS'un yerine HAVAİST'in hizmet vermeye başlamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki otobüs kalkış noktasının değiştirilmesiyle yaşanan mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı. Türkoğlu, vatandaşların yaklaşık 700 metre yürümek zorunda bırakıldığını belirterek Bakanlıktan açıklama istedi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında hizmet veren otobüslerin kalkış noktasının terminal çıkışından uzaklaştırılması nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan Türkoğlu, BBBUS'un yerine HAVAİST'in hizmet vermeye başlamasının ardından yolcuların ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Konunun gazeteci Bilal Kayaaltı tarafından da kamuoyunun gündemine getirildiğini hatırlatan Türkoğlu, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler ve ağır bagaj taşıyan yolcuların olumsuz etkilendiğini söyledi. 'Vatandaşlarımız uçaktan indikten sonra valizleriyle birlikte yüzlerce metre yürümek zorunda bırakılıyor. Bu durum kabul edilemez bir mağduriyet yaratmaktadır' diyen Türkoğlu, yeni uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

'BU KARARI KİM ALDI?'

Soru önergesinde, Bursa-Sabiha Gökçen hattındaki taşımacılığın HAVAİST'e devredilmesinin ardından otobüslerin eski kalkış noktasının neden değiştirildiğini soran Türkoğlu, kararın hangi kurum tarafından alındığının açıklanmasını talep etti. İYİ Partili Türkoğlu ayrıca, karar alınırken Bursa yönüne seyahat eden yolcuların görüşlerinin alınıp alınmadığını ve eski kalkış alanının kullanımına son verilmesinin teknik ya da güvenlik gerekçelerinin neler olduğunu da Bakanlığa yöneltti.

S.GÖKÇEN'DEKİ HAVAİST REZİLLİĞİNE SON VERİN:#BBBUS ile tıkır tıkır işleyen düzeni bozdunuz, kaldırdınız; #HAVAİST ile başlayan REZİLLİĞE düşündünüz!

Bursalı'lara bu işkence reva mı? pic.twitter.com/L09Sw93H5y — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) June 6, 2026

Önergede, yolcuların havalimanı terminalinden çıktıktan sonra yaklaşık 700 metre yürümek zorunda kalmalarının Bakanlık tarafından bilinip bilinmediği soruldu. Yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için herhangi bir transfer veya destek hizmeti planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.

'BURSA DAHA ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMI HAK EDİYOR'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'ya hizmet veren otobüslerin yeniden terminal çıkışlarına yakın bir noktadan hareket etmesine yönelik bir çalışma olup olmadığının açıklanmasını isterken, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Bursa arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması için yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını da sordu. Bursa'nın milyonlarca yolcunun kullandığı önemli bir ulaşım hattına sahip olduğunu belirten Türkoğlu, 'Bursa daha kaliteli ve erişilebilir bir ulaşım hizmetini hak ediyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için konunun takipçisi olacağız' dedi.