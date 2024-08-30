30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İbrice Limanı’nda bir araya Mavi Ege Dalış Merkezi, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılını su altında kutlamak için dalış gerçekleştirdi.

Lütfiye Savaşal, Berkay Delen, Serdar Aykan, Sevgi Aykan, Gökhan Kaya, İnan İnce, ve Hasan Kalafat yanlarına aldıkları Türk bayrağı ile Saros Körfezi’nde suyun metrelerce altında açarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramı suyun altında kutladılar.

Dalış lideri Serdar Savaşal , "Çok anlamlı bir günde bir araya geldik. 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'inci yılını gururla denizin metrelerce altında kutlarken, şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırdık.”dedi.