İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, 2024-2025 sezonunun Kocaeli U11 şampiyonu takımlarının katılacağı futbol turnuvası ile kutlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanında yaşatacak. Kutlamalar kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası” futbol turnuvası” gerçekleştirilecek.

12 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Kendi kategorilerinde ilçelerinde şampiyon olan takımların mücadele edeceği turnuvada toplam 12 kulüp yer alacak. Müsabakalar, 28 Ağustos Perşembe günü Cephanelik Spor Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak. Turnuvaya; İzmit FK 41, 41 Körfez Gücü, Yeşilovaspor, Bekirderespor, Yeni Kocaelispor, Fatih Sultan Mehmet, Yavuzspor, Başiskele Yıldız, Hissreynspor, Karamürsel İY, Çayırova Bulutspor ve Kandıraspor takımları katılacak.