Bursa’nın 17 ilçesinin zabıta müdürleri, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Her 2 ayda bir farklı bir ilçe belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda orman yangınları gündemi oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her 2 ayda bir farklı bir ilçede gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı, bu ay İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ev sahipliğinde İnegöl’de yapıldı. 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Zabıta Teşkilatı’nın görev alanına giren konularda ilçe belediyeleri arasında iş birliğini artırmaya yönelik kararların alınırken, 1-7 Eylül tarihlerindeki Zabıta Haftası kapsamında planlanan etkinlikler de görüşüldü.

Çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çevreye izmarit ve benzeri atıkların atılmaması için denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Kentte huzurlu bir ortam oluşturmak, zabıta hizmetlerinde koordinasyonu artırmak ve denetimlerin etkinliğini sağlamak amacıyla yürütülecek ortak çalışmaların planlanmasının da yapıldığı toplantının bir bölümüne İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Misafir zabıta müdürlerine hoş geldiniz dileklerini ileten Başkan Taban, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.