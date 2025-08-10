Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Zabıtası Ekipleri, Turgutlu ilçesinde yaptığı denetimlerde, İzzettin Mahallesi’nde bulunan biyogaz tesisinden sızan sıvı gübrenin araziye ve DSİ kanalına aktığı tespit etti. Ekipler, durumu tutanak altına alarak cezai işlem uyguladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreyi korumaya yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Çevreye karşı duyarlılığını projeler ile destekleyen Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini gerçekleştiriyor, olumsuz durumlara karşı da cezai yaptırımlarını uyguluyor.

Turgutlu ilçesinde devriye faaliyetlerini sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı İklim Zabıtası ekipleri, İzzettin Mahallesi’nde bulunan biyogaz tesisinden araziye ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına sıvı gübre sızdığını tespit etti.

Durum, Jandarma ekipleri ve DSİ yetkililerine bildirilerek tutanak altına alındı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından savcılığa bildirilen olayla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından da idari para cezası uygulandı.

Suyumuzu ve Toprağımızı Korumak Ortak Sorumluluğumuz

Çevrenin korunması için Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu tek başına bir çevre sorunu değil. Aynı zamanda halk sağlığını ve gıda güvenliği için bir tehdittir. Vatandaşlarımıza ulaşan gıdaların sulanmasında kullanılan DSİ’nin sulama kanallarına ulaşan her atık, ekosisteme zarar vermekle kalmaz gelecek nesillerin sağlıklı yaşama hakkını da riske atar. Bereketli topraklarımızı ve suyumuzu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Suyumuzun her damlası, toprağımızın her bir noktası gelecek nesillere mirastır. Toprağımızı ve suyumuzu korumak için denetimlere aralıksız devam edeceğiz, toprağımıza ve suyumuza sahip çıkacağız” dedi.