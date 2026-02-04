Türkiye'nin nadir kendi kendini temizleyen körfezlerinden Saros'un Mecidiye sahili, Edirne Valiliği'nin yıkım kararıyla karşı karşıya. 26 Nisan'da sahil şeridindeki barakaların yıkılacak olması, bölge halkı ve turizmcilerde büyük kaygıya yol açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi'nin incisi olarak bilinen Mecidiye sahili, yıllardır bölge turizmine hizmet eden ve halkın geçim kaynağı olan yapılarıyla gündemde. Ancak Edirne Valiliği'nden gelen resmi tebligatlarla sahil barakalarının 26 Nisan'da yıkılacağı kesinleşti. Kararın dayanağı olarak bölgenin NATO Tatbikat Alanı statüsü gösterildi.

2006 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi' ilan edilen Mecidiye sahilinin, yıllar sonra ani şekilde askeri yasak bölge gerekçesiyle boşaltılmak istenmesi, halkın tepkisine yol açtı. Bölge sakinleri, 'Turizm için teşvik beklerken yıkım ekiplerini gördük' diyerek karara tepki gösteriyor.

Kararın ardından alanın Beğendik Belediyesi'ne tahsis edilmesi, halkın kafasında soru işaretleri oluşturdu. Vatandaşlar, 'Eğer burası güvenlik riski taşıyorsa neden bir belediyeye devredildi? Amaç gerçekten güvenlik mi yoksa işletme hakkının el değiştirmesi mi?' sorusunu yöneltirken, Mecidiye halkı ve yazlıkçılar, karara sessiz kalmayarak yargı yoluna başvurma kararı aldı.

Yıkımın yürütmesinin durdurulması, kazanılmış hakların korunması ve eşitlik ilkesine aykırı tahsis kararlarının iptali talepleriyle dava açılacağı öğrenildi.

Sahil şeridindeki barakaların yıkılmasının, bölge ekonomisine ciddi zararlar vereceği belirtiliyor. Binalar, halkın çay bahçesi ve sosyal tesisleriyle birlikte turizm gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Yıkımın yaklaşan yaz sezonu öncesi yapılması, yerel esnafı zor durumda bırakabilir.