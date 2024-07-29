Bursa’da yüzlerce yıl önce başlatılan erkeklerin çorap örme geleneği tarih oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı köylerde yüzlerce yıl önce başlatılan erkeklerin çorap örme geleneği, yeni neslin ilgi göstermemesi nedeniyle artık sadece tarih kitaplarında yer alıyor.

Karacabey köylerinde Osmanlı döneminde başlatılan ve yüzyıllardır Bursa örgülü çorabı olarak bilinen, erkekler tarafından örülen çoraplar, teknolojinin gelişmesiyle yerini fabrika üretimi çoraplara bıraktı.

Örme çoraptan kazanım elde edemeyeceklerini gören gençler, atalarından gelen bu geleneği sürdürmedi.

Yaklaşık 5 yıldan bu yana üretim yapmayan köylerin ileri gelen erkekleri, “Eskiden örme çoraptan çok iyi paralar kazanıyorduk. Türkiye’nin dört bir yanına örme çorap gönderiyorduk. Son 10 yıldan bu yana para kazanamaz hale geldi. Teknoloji ilerledi, fabrikaların ürettiği çoraplar daha ucuz olduğu için kimse çorap almaz oldu. Son 5 yıldan bu yana da çorap üretmiyoruz. Gençler, para kazanmadıkları için şiş ve ipi eline almaz oldu. Bizler de yaşlandığımız için artık yapamıyoruz. Eskiden ayda 300 çorap ördüğümüz oluyordu. Artık yapmıyoruz. Geleneğimiz hatıralarımızda kaldı.” dediler.