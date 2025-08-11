15 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Filistin’e Destek Platformu tarafından “Gazze’ye Umut Işığı Ol!” sloganıyla yürüyüş eylemi gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişinin fenerlerle yaptığı yürüyüş, Beyazıt’tan başlayarak Ayasofya-i Kebir Camiî Şerifi önünde sona erdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarını ve soykırımını protesto etmek amacıyla akşam namazının ardından Beyazıt Camiî önünden Ayasofya-i Kebir Camiî Şerifi önüne kadar yüz binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş, İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK’nın içerisinde yer aldığı Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirildi. Filistin ve Türkiye bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, İsrail’in saldırılarına tepki gösterirken Filistin’e destek mesajı verdi. Güzergâh boyunca çevredeki vatandaşların da destek vermesiyle kalabalık sürekli olarak arttı.

“İnsanlık tarihi günümüze kadar görmediği bir zulmü gördü Gazze’de”

Yürüyüşün varış noktası olan Ayasofya Meydanı’ndaki program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Başkanı Mehmet Güney, “7 Ekim 2023’ten bu yana savaşın yüzde 85’ini finanse eden Amerika’yı asla unutmayacağız. 7 Ekim’den günümüze kadar insanlık tarihi görmediği bir zulmü gördü Gazze’de, Filistin’de. Bugüne kadar sayıları tespit edilebilen 62 bin şehidimiz toprak altında. 15 bin tutsağımızın özgürlükleri ellerinden alındı. 150 bini aşkın gazimiz de tedavi bekliyor. 2 milyon 200 bin nüfuslu Gazze’ye bunu reva gören siyonist çeteleri asla ve unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Bunun mutlaka hesabı olacak inşallah” dedi.

“İsrail yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın baş belası”

İşgal rejiminin ve destekçilerinin yaptıkları zulümlerin karşılığını mutlaka göreceklerini ifade eden Güney, “Gazze’deki bu direniş Müslümanlar için bir örnek oldu. Siyonizmin kirli yüzünü de dünyaya teşhir etmiş oldu. Filistin’deki mücadelenin küresel bir özgürlük hareketine dönüştüğünü görüyoruz. Teolojik sapkınlıklarıyla birlikte arz-ı mevutla sadece Filistin’i değil, bizim vatanımızın da bir kısmını tehdit edebilecek sapkınlıklarını saklamıyorlar zaten. Siyonizm denen virüs, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın başının belası. Gazze’ye umut olurken, destek olurken bundan sonra gayretlerimizi daha da artıracağız inşallah. Filistin’e destek için yapılan bir eylem diğerinin rakibi değil tamamlayıcısıysa, gelin Filistin bizi ayrıştıran bir değer değil, bizi birleştiren bir kıymet olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehit kanıyla alınan yerler parayla satılmaz”

Trump’ın Gazze’yi ilhak edip, turizm bölgesine dönüştürme planlarını hatırlatan Güney, “Bir şeyleri test ettiler en sonunda sesleri kesildi. Şimdi Tel Aviv’deki bu fino diyor ki ben Gazze’yi ilhak edeceğim. Hadi oradan! Biz onu bir emlakçıdan satın almadık. Mal verdik, can verdik, kan verdik. Ceddimiz Abdulhamid’in deyişiyle şehit kanıyla alınan yerler, parayla asla satılmaz. 400 sene ceddimiz Osmanlı’nın vilayeti olan Filistin vatanını koruyacağız, mücadelesinin parçası olacağız” şeklinde konuştu.