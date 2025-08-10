BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 1 can kaybı ile 29 yaralı vatandaşın olduğunu belirterek, genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Balıkesir'in 16 kırsal mahallede yıkık bina olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "12'si metruk, 4'ünde yaşam vardı. Bu evlerdeki vatandaşlarımız kendi imkanları ile kurtuldu. 61 kırsal mahallede bu yıkık olanlar dışında herhangi bir yıkık ev yok. Şu an arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok. 2 minare yıkıldı. Sabahın ilk ışıkları ile ön hasar tespitlerini yapacağız" diye konuştu.

Vatandaşların kendi evleriyle ilgili endişe ettiği bir durum varsa girilmemesini isteyen Bakan Yerlikaya, güvenli alanlarda durmalarında fayda olduğunu söyledi.

