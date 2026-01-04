Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr ve fırtına, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Samsun ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak normallerin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulundu.