Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'de il bazlı teşkilat yapısının sona erdirilerek 81 il başmüdürlüğünün kapatılması ve ülke genelinde 18 Bölge Müdürlüğü kurulması yönünde alınan karara sert tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - PTT'nin son dönemde zarar ettiği yönündeki değerlendirmelerin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını hatırlatan Sevim, hemen ardından alınan bu kararın doğru uygulanmadığı takdirde telafisi zor sonuçlar doğuracağını vurguladı.



'Bizim durduğumuz yer nettir' diyen Sevim, 'Ne PTT emekçisi mağdur edilsin ne de devletimiz zarara uğratılsın. Milletin her kuruşunun hesabını sormak da, kamu yararını esas alan her sürecin takipçisi olmak da bizim asli görevimizdir' ifadelerini kullandı.



'BU KARAR BİR TASARRUF DEĞİL, TASFIYE PLANIDIR'



Ahmet Sevim, 81 il başmüdürlüğünün kapatılmasının yalnızca idari bir düzenleme olarak görülemeyeceğini belirterek, 'Bu karar, yıllarını bu kuruma vermiş binlerce emekçinin hayatını altüst eden, kurumun hafızasını yok sayan bir tasfiye planıdır. Tasarruf adı altında yapılan şey, Türkiye'nin devlet geleneğini budamaktır' dedi.



PTT'nin Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren cephede, afette, krizde ve en zor şartlarda milletin yanında olduğuna dikkat çeken Sevim, 'Cepheye mektup taşıyan, kar kış demeden vatandaşa ulaşan bu kuruma bugün sessiz kalmak, tarihe karşı sorumluluğu inkâr etmektir' değerlendirmesinde bulundu.



'EMEKÇİYİ YOK SAYAN BİR PTT AYAKTA KALAMAZ'



Kurumun yükünü çeken çalışanların sağa sola dağıtıldığını, yıllarca yönetici olarak görev yapan insanların bir anda gişeye gönderildiğini vurgulayan Sevim, bu uygulamaların aile düzenlerini bozduğunu ve emeği değersizleştirdiğini ifade etti.



'Şunu herkes bilmelidir' diyen Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

'PTT'nin omurgası emekçidir. Emekçiyi yok sayan bir PTT ayakta duramaz. PTT'nin çökmesi demek, milyonlarca vatandaşın kamu hizmetine erişim hakkının zedelenmesi demektir.'



'BU MESELE SADECE PTT ÇALIŞANLARININ DEĞİL, MİLLETİN MESELESİDİR'



Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, alınan kararların derhal yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunarak, 'Kurumun hafızası yok sayılmaya, emekçinin sesi duymazdan gelinmeye devam edilirse, bunun hesabını tarih soracaktır' dedi.



Sevim açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bugün PTT emekçisine sahip çıkmak, bu ülkenin kamu mirasına sahip çıkmaktır. Biz buradayız, geri adım atmıyoruz. Emekçinin onuruna dokunan her adımın karşısındayız. PTT bir şirket değildir; Türkiye Cumhuriyeti'nin alın teridir, hafızasıdır, emeğidir. Bu sadece PTT çalışanlarının değil, hepimizin meselesidir. PTT gücünü milletten alır ve bugün milletin desteğine ihtiyaç vardır.'