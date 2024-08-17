Otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen “6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesi kapsamındaki denetimlerde, Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil yetkili bayilerine ve oto galerilere para cezası uygulanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır aracın ithalatında stokçuluğun çözülmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKAN YANIK: STOKÇULUKTA GÜNAH KEÇİSİ GALERİCİLER DEĞİLDİR!

İkinci el yönetmeliğin her harfine uymaya çalışan galericilerin sınırlandırılmasına fakat yurt dışından araç getiren distribütörler direkt satış yapabiliyor olmalarına karşı çıkan Başkan Hakan Yanık, “İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasak. Bayi ve galericiler 6 ay 6 bin kilometre araç satamıyorlar. Distribütörler 6 ay 6 bin kilometreyi doldurmamış aracı satabiliyorlar.” diyerek tepki gösterdi.

“BAKANLIĞIN STOKÇULARA KESTİĞİ CEZALAR YETERSİZ”

Türkiye’de stokçuluk yapabilecek galeri sayının oldukça az olduğunun altını çizen Başkan Yanık, stokçuluğun önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Stokta galericilerin araçları yakalandı haberleri okuyoruz. Galerici, 50 aracı stoğa çekip de bekleyemez. Bakanlık stokçulara ceza kesiyor ama yetersiz kalıyor, bunları yapanların çoğu para babalarıdır, sektör denetime tabi değil. Stokçuluğun önüne geçilmelidir, enflasyon düzenlenmelidir. Bakanlık, sektör temsilcileri ve bayilik sisteminin sahipleri ile bir araya getirilip bu sektördeki fiyat artış ve düşüşlerin sebebini bizden dinleyerek, kararnameler ve yönetmelikler çıkarılması gerekiyor. O zaman bu sorun çözülür. Vatandaş ve galericiler zarardadır. Bir distribütörün zor durumda olduğunu göremezsiniz.”