Türkiye Otomotiv Sektörü – Mayıs 2024 raporuna göre yurt içi otomotiv talebi yüksek faiz oranlarına rağmen güçlü kalmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Otomotiv Sektörü – Mayıs 2024 raporunu yayımladı.

Söz konusu rapora göre; Türkiye Hafif Araç (HA) satışları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,1 azalarak 100,3 bin adede geriledi.

GSR II'nin 7 Temmuz'da başlayacak olması nedeniyle firmalar kampanyalar yoluyla stoklarını azaltmaya çalışırken, 2024T'de HA pazarında yıllık bazda yüzde 19'luk bir daralma tahmin ettiklerini belirten sektör kaynakları, "Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde talebe ilişkin daha net sinyaller alacağımıza inanıyoruz ve 2024 yılının geri kalanı için temkinli olmaya devam ediyoruz" yorumunda bulundular.

2023’teki rekor seviyelerin ardından daha zorlu bir yıl beklendiğine vurgu yapılan raporda; "HA satışları Nisan ve Mayıs ayındaki yıllık bazdaki daralmaya rağmen 5A24’te, yıllık bazda %6 artarak tarihsel rekor seviyesi olan 471,7 bin seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında 72,0 bin adet hafif araç satışı (HA) tahmin ediyoruz. 2024T'de 1mn adet HA satışı tahmin ediyoruz, bu da yıllık bazda düşüş anlamına geliyor. Haziran ayında aylık satış hacminin 80 binin üzerine çıkması yurt içi talebin beklediğimizden daha güçlü olduğu sinyalini verebilir. Aylık satış hacminin 60 bin adedin altında olması, beklediğimizden daha ciddi bir zayıflamanın da sinyalini verecektir" dedi.

Raporda, iyimser ve kötümser seneryolar da dile getirildi.

Buna göre iyimser senaryoda 2024T’de güçlü talep ve krediye ulaşım sorunlarının azalması varsayımı ile HA satışlarının yıllık bazda yüzde 10,8 azalarak 1,100 bin adet seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin edilirken, kötümser senaryoda 2024T’de arz sorunlarının devam etmesi, tüketici güvenindeki bozulma, TL üzerindeki baskının artması ve krediye erişimin zorlaşması varsayımı ile hafif araç satışlarının %31.6 azalarak 843 bin adet olarak gerçekleşmesini tahmin edildiği kaydedildi.